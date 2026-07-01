Il Corriere dello Sport riporta: "Lang potrebbe restare a Napoli anche se la Fiorentina lo vuole"

L'esterno olandese sarà valutato da Max Allegri in ritiro

Operazione uscite in casa Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro deve assolutamente vendere per sbloccare il mercato. Riflettori accesi su Lucca e Lang: Allegri vuole studiarli da vicino in ritiro, e l'olandese ha guadagnato quotazioni per la permanenza (nonostante la Fiorentina continui a seguirlo per l'attacco).

La lista dei partenti è però lunghissima, soprattutto sul fronte dei rientri dai prestiti. Salvo colpi di scena, sono destinati a una nuova sistemazione Cajuste e Lindstrøm, seguiti a ruota da Zerbin, Folorunsho, Ambrosino, Cheddira e Ngonge. L'obiettivo del Napoli è chiaro: piazzarli tutti a breve per sfoltire l'organico e fare spazio ai nuovi acquisti.