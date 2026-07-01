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Il Corriere dello Sport riporta: "Lang potrebbe restare a Napoli anche se la Fiorentina lo vuole"

L'esterno olandese sarà valutato da Max Allegri in ritiro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2026 14:01
Il Corriere dello Sport riporta: "Lang potrebbe restare a Napoli anche se la Fiorentina lo vuole" -
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Operazione uscite in casa Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro deve assolutamente vendere per sbloccare il mercato. Riflettori accesi su Lucca e Lang: Allegri vuole studiarli da vicino in ritiro, e l'olandese ha guadagnato quotazioni per la permanenza (nonostante la Fiorentina continui a seguirlo per l'attacco).

La lista dei partenti è però lunghissima, soprattutto sul fronte dei rientri dai prestiti. Salvo colpi di scena, sono destinati a una nuova sistemazione Cajuste e Lindstrøm, seguiti a ruota da Zerbin, Folorunsho, Ambrosino, Cheddira e Ngonge. L'obiettivo del Napoli è chiaro: piazzarli tutti a breve per sfoltire l'organico e fare spazio ai nuovi acquisti.

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