Il Corriere dello Sport riporta: "La Roma può affondare per Dodò, Gasperini vuole il brasiliano"

L'esterno verdeoro potrebbe andare in giallorosso

I vertici capitolini avrebbero impresso un'accelerata decisiva per Dodo, l'esterno brasiliano già sondato nelle scorse settimane per rinforzare le corsie laterali della Roma. La Fiorentina valuta il cartellino del giocatore oltre 15 milioni di euro, una cifra importante per la quale la dirigenza giallorossa sta cercando di stringere i tempi. Da parte del calciatore c'è già un forte gradimento per il trasferimento nella Capitale, e l'operazione raccoglie anche il totale consenso di Gasperini, entusiasta all'idea di accogliere l'esterno e dare una spiccata impronta verdeoro alla spinta sulle fasce della sua squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport