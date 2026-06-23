Il Corriere dello Sport riporta: "La Fiorentina ha puntato Aranda 2007 del Boca Juniors"

I viola attivano un mercato in Sudamerica

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina starebbe lavorando in Sudamerica su dei giovani talenti, infatti il club viola ha attenzionato Viery dal Gremio, Baroni dal Talleres e Silvetti dell'Inter Miami. Oltre a loro, un nome che esce è quello del diciannovenne Tomas Aranda del Boca Juniors con cui ha già fatto un gol in 21 presenze in prima squadra.