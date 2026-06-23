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Il Corriere dello Sport riporta: "La Fiorentina ha puntato Aranda 2007 del Boca Juniors"

I viola attivano un mercato in Sudamerica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2026 16:17
Il Corriere dello Sport riporta: "La Fiorentina ha puntato Aranda 2007 del Boca Juniors" -
Acf Fiorentina
Boca Juniors
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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina starebbe lavorando in Sudamerica su dei giovani talenti, infatti il club viola ha attenzionato Viery dal Gremio, Baroni dal Talleres e Silvetti dell'Inter Miami. Oltre a loro, un nome che esce è quello del diciannovenne Tomas Aranda del Boca Juniors con cui ha già fatto un gol in 21 presenze in prima squadra.

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