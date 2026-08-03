Il Corriere dello Sport riporta: "Il Napoli spinge per Favasuli, la Fiorentina prenderebbe 3,5 milioni"
Il terzino può andare in azzurro da Allegri
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'avventura di Costantino Favasuli con la maglia del Catanzaro è ormai arrivata ai titoli di coda. L'ex esterno della Fiorentina, reduce da una stagione da protagonista assoluto culminata con la promozione in Serie A sfumata solo nell'ultimo atto dei playoff, è sempre più vicino al trasferimento al Napoli.
L'operazione con il club partenopeo pare infatti alle battute finali. Per lasciar partire il giocatore, la società calabrese parte da una valutazione di circa 7 milioni di euro. Un affare che riguarda da vicino anche la Fiorentina: la società viola, infatti, incasserà la metà della cifra pattuita vantando il 50% sulla futura rivendita dell'esterno.