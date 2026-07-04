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Il Corriere dello Sport riporta: "Il Napoli riproverà un assalto a Dodò per la fascia, Allegri lo vuole"

Il terzino brasiliano può andare dai partenopei con Khalaili all'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2026 15:26
Il Corriere dello Sport riporta: "Il Napoli riproverà un assalto a Dodò per la fascia, Allegri lo vuole" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Dodo
As Napoli
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Il profilo di Dodô continua a essere monitorato dal direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Sebbene al momento non rappresenti la priorità assoluta per il club partenopeo, il brasiliano resta un obiettivo concreto. Prima di inserire nuovi elementi a disposizione di Massimiliano Allegri, infatti, la linea della società impone di sfoltire la rosa e finalizzare alcune cessioni.

Uno snodo di mercato che potrebbe favorire l'affare è legato al mancato arrivo di Anan Khalaili. L'esterno destro israeliano sembrava destinato alla Campania per completare la corsia laterale, ma nelle ultime ore l'Inter ha effettuato il sorpasso decisivo. Sfumato questo obiettivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a virare nuovamente con decisione su uno tra Dodô e Brooke Norton-Cuffy.

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