Il Corriere dello Sport riporta: "Il Napoli riproverà un assalto a Dodò per la fascia, Allegri lo vuole"

Il terzino brasiliano può andare dai partenopei con Khalaili all'Inter

Il profilo di Dodô continua a essere monitorato dal direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Sebbene al momento non rappresenti la priorità assoluta per il club partenopeo, il brasiliano resta un obiettivo concreto. Prima di inserire nuovi elementi a disposizione di Massimiliano Allegri, infatti, la linea della società impone di sfoltire la rosa e finalizzare alcune cessioni.

Uno snodo di mercato che potrebbe favorire l'affare è legato al mancato arrivo di Anan Khalaili. L'esterno destro israeliano sembrava destinato alla Campania per completare la corsia laterale, ma nelle ultime ore l'Inter ha effettuato il sorpasso decisivo. Sfumato questo obiettivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a virare nuovamente con decisione su uno tra Dodô e Brooke Norton-Cuffy.