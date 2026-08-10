Il Corriere dello Sport riporta: "Il Bologna offre 17 milioni per Piccoli, la Fiorentina ne chiede 20"

L'attaccante viola ha già accettato il Bologna come destinazione

Il mercato del Bologna entra nel vivo con la trattativa per Roberto Piccoli, ormai obiettivo primario dei rossoblù per rinforzare il proprio reparto offensivo. I contatti tra i dirigenti emiliani — Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio — e la Fiorentina si sono intensificati nelle ultime ore per trovare un punto d'incontro sulle cifre del trasferimento.

Sul tavolo c'è ancora una distanza economica da colmare: la società viola valuta il centravanti tra i 18 e i 20 milioni di euro, mentre la proposta del Bologna si attesta sui 16-17 milioni. A favorire il buon esito dell'operazione c'è però la forte apertura dei rossoblù sulla formula del trasferimento. La dirigenza emiliana ha infatti ammorbidito la propria posizione iniziale, passando dall'ipotesi del prestito con diritto di riscatto alla piena disponibilità per un obbligo o per un acquisto a titolo definitivo.

Per colmare la differenza sulle cifre, l'agente del calciatore, Alessandro Lucci, sta lavorando all'inserimento di bonus legati alle prestazioni individuali, ai risultati di squadra e a un'eventuale qualificazione alle coppe europee del club emiliano. Dal canto suo, Piccoli ha già espresso un chiaro gradimento per il progetto del Bologna, consapevole dell'importanza di trovare continuita. La trattativa prosegue a oltranza verso il confronto decisivo. Lo scrive il Corriere dello Sport