Il Corriere dello sport riporta: "Icardi frena la Lazio, sta aspettando altre offerte migliori"

Il giocatore argentino non ha accettato la proposta della Lazio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport Mauro Icardi non ha accettato la Lazio e starebbe pensando a cosa fare per il suo futuro. L'argentino ha ascoltato la proposta di Lotito senza mai dare una risposta definitiva in merito. Qua potrebbe inserirsi la Fiorentina, qualora cedesse Kean, anche perché se l'azzurro restasse mancherebbe lo spazio.