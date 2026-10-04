Il Corriere dello Sport riporta: "Fagioli possibile in regia contro la Turchia con Barella e Frattesi"

Il giocatore viola potrebbe essere il regista domani sera a Bologna

Tra sei e sette rotazioni. Una Nazionale ampiamente rivisitata per blindare la terza piazza, rimanere in scia a Francia e Belgio e assicurarsi la testa di serie in vista del sorteggio per le qualificazioni al prossimo Europeo, in programma a Belfast il 6 dicembre. Vietato concedersi passaggi a vuoto. Il commissario tecnico Mancini punta a un solo risultato: battere la Turchia e toccare quota 7 punti, sistemando il girone e rendendo inattaccabile il margine di sicurezza su Montella prima degli ultimi due impegni. È l'analisi firmata dal Corriere dello Sport.

Subito in campo

Il quarto e conclusivo appuntamento di questo serrato blocco di gare rappresenta forse lo scoglio più insidioso, e non soltanto perché arriva a chiudere due settimane d'intenso lavoro in ritiro. Le uscite di Bursa e Parigi hanno prosciugato le energie della squadra, che ha a disposizione un solo giorno per rifiatare. Gli azzurri hanno raggiunto Bologna con un volo charter, dove ad attendere la seduta d'allenamento c'era anche il tecnico rossoblù Palladino. La sfida è fissata per domani sera allo stadio Dall’Ara.

Le possibili novità

In difesa si preannunciano almeno un paio di avvicendamenti: il romanista Mancini si candida per rilevare Scalvini, mentre Ruggeri prenderà il posto di Calafiori. Bastoni dovrebbe comunque disputare la terza gara consecutiva da titolare, affiancato con ogni probabilità da Kayode se le garanzie fisiche saranno sufficienti; la freschezza e l'atletismo del terzino in forza al Brentford rappresentano una risorsa preziosa, ma in caso di perplessità è pronto Di Lorenzo.

Più articolato il puzzle della mediana. Tonali ha fatto gli straordinari nelle ultime tre uscite, uscendo visibilmente affaticato a Parigi dopo 55 minuti: qualora le risposte siano positive, proverà a stringere i denti per la quarta presenza di fila. Fagioli ha terminato la scorsa gara da regista e resta la scelta più solida, a meno che il CT non decida di rilanciare Romano dal primo minuto dopo l'esordio col Belgio. Nessuno spazio fin qui per Mandragora e Ricci, mentre appare scontato il ritorno di Barella. Il tassello restante nascerà dal ballottaggio tra Frattesi (in vantaggio) e Doumbia.

Le opzioni nel reparto d'attacco

Sul fronte offensivo Pio Esposito ha collezionato tre maglie da titolare consecutive: la stanchezza comincia a farsi sentire, ma le condizioni generali sono buone. Kean ha invece dato tutto a Parigi malgrado le precarie condizioni fisiche: il centravanti fa i conti da mesi con un fastidio alla tibia che lo ha frenato sia a Firenze che a Zenica. Dopo il riposo di Bursa, il suo recupero andrà monitorato nelle prossime ore; in alternativa resta vivo il duello tra Scamacca e lo stesso Pio.

Sulle corsie esterne, infine, è la consueta bagarre: tre giocatori per due maglie. Vergara, entrato con il piglio giusto a Parigi, insegue la prima da titolare. A sinistra parte avanti Cambiaghi, ma resta da tenere d'occhio la candidatura di Sebastiano Esposito, tra le note più liete della prestazione contro i francesi.