Il Corriere dello Sport riporta: "Dodo e la Fiorentina hanno un rapporto più sereno, potrebbe rinnovare"

L'esterno brasiliano va in scadenza, ma non ci sono offerte adatte

In casa Fiorentina la lista delle possibili uscite resta affollata, con diversi profili al centro delle dinamiche di mercato tracciate dal Corriere dello Sport Stadio.

Fortini e le pedine di scambio In cima alla lista delle priorità figura Niccolò Fortini: con un contratto in scadenza nel prossimo giugno, il classe 2006 ha attirato i riflettori di Torino e Sassuolo. A seguire ci sono Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, i cui cartellini potrebbero rivelarsi preziosi come "monete di scambio per operazioni in entrata (vedi Thorstvedt)".

La situazione Dodo Sullo sfondo resta la posizione di Dodo, legato alla società viola fino al 2027. A differenza delle tensioni registrate con l'entourage di Fortini, il clima attorno al brasiliano appare decisamente più disteso.

Qualora non dovessero pervenire proposte in linea con la valutazione del club, fissata a 15 milioni di dollari, resta viva la possibilità di un prolungamento. Come evidenziato dal quotidiano, "per Dodo rimane l'opzione in piedi di un rinnovo in caso di mancate offerte che soddisfino la Fiorentina".