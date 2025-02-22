Il Corriere dello Sport non ha dubbi: "Fagioli tornerà a giocare a centrocampo contro il Verona"

Dopo l'esperimento che non è riuscito contro il Como, Fagioli contro il Verona tornerà a giocare in mezzo al campo

Come scrive il Corriere dello Sport questa marttina, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino su Nicolò Fagioli, è stato molto chiaro: «Io lo vedo nei due di centrocampo». Questo non toglie che in caso di emergenza lo si possa rivedere sulla trequarti come domenica scorsa: «È stata una cosa forzata, ma all'occorrenza può stare anche lì». Il messaggio è chiaro: fa il trequartista solo se necessario. Infine un commento sugli ottavi di Conference League, il cui sorteggio ha accoppiato la Fiorentina ai greci del Panathinaikos. Palladino è conscio della delusione generale per le due finali perse, quindi va dritto al punto: «L'obiettivo è passare il turno». Sugli avversari invece chiosa: «Affrontiamo una squadra storica, ha vinto venti campionati, è al terzo posto. Sappiamo che è un ambiente caldo, ma so anche che Atene è una ferita aperta per la Fiorentina: ci vuole la rivincita».