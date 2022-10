Il Corriere dello Sport non ha dubbi: “Batistuta in società? Chance pari a 0”

L’occasione è stata utile anche per fare il punto della situazione su Gabriel Omar Batistuta che più volte negli ultimi giorni ha fatto pervenire la sua candidatura per poter tornare alla Fiorentina in veste di dirigente: «Batistuta è stato un grande campione e ha fatto molto bene a Firenze. Però preferisco non dire altro riguardo a lui». Traduzione: le chances che il Re Leone, sotto la gestione Commisso, possa entrare in società sono pari allo zero. Lo scrive il Corriere dello Sport.

