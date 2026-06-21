Il Corriere del Mezzogiorno riporta: "La Fiorentina ci prova per Lang, si pensa ad un nuovo prestito"

L'esterno, reduce dalla parentesi turca, potrebbe ripartire con destinazione Firenze

Stando alle indiscrezioni diffuse dal Corriere del Mezzogiorno, si muove l'asse di mercato tra Napoli e Fiorentina, attualmente in contatto per definire il futuro di Noa Lang. L'ala d'attacco, reduce dall'esperienza in Turchia con la maglia del Galatasaray, si trova al momento in una fase di stallo: la strategia dei campani sarebbe quella di optare per un nuovo trasferimento a titolo temporaneo, ma ogni scenario è congelato. I vertici partenopei hanno infatti stabilito che spetterà a Massimiliano Allegri testare le qualità del calciatore nel corso del pre-campionato, rimandando solo a un secondo momento il semaforo verde per una cessione.

Questo scenario potrebbe però legarsi a un'altra operazione parallela che coinvolge Dodo. Il laterale destro di nazionalità brasiliana, di proprietà dei toscani, è finito nel mirino del Napoli per potenziare la corsia difensiva. L'ostacolo principale è rappresentato dalle richieste della Fiorentina, che attribuisce al proprio giocatore un prezzo di almeno 15 milioni di euro; per questo motivo, il cartellino di Lang potrebbe trasformarsi in una pedina di scambio strategica per ridurre l'esborso economico. Sullo sfondo, la trattativa resta comunque insidiosa, data la forte pressione della Roma, decisa a inserirsi nella corsa per il difensore viola.