Il Comune di Firenze non vuole firmare ordinanza per i maxischermi. La Fiorentina lavora da sola per risolvere

Piccoli problemi per la visione della finale al Franchi con i maxischermi, l’apertura dello stadio non è assolutamente a rischio e il tutto verrà svolto regolarmente ma il problema sta nascendo intorno ai maxischermi. Per metterli ci vuole un’autorizzazione specifica ma in questo momento non ci sarebbero i tempi tecnici per l’iter burocratico di cui si deve occupare la Fiorentina. Nei programmi del club viola c’era quello di inserire sul terreno del Franchi almeno 2/3 maxischermi oltre quello presente sopra la Curva Ferrovia (unico certo in questo momento). La società viola è al lavoro per risolvere questo problema. In realtà una soluzione ci sarebbe, vale a dire un’ordinanza del comune di Firenze che risolverebbe la situazione senza passare dalla commissione provinciale di vigilanza ma Palazzo Vecchio non si vuole prendere questa responsabilità dunque la società viola sta cercando in tutti i modi di risolvere questo problema in pochissime ore.

ITALIANO STUDIA TUTTO AL DETTAGLIO