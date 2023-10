Il Collettivo Autonomo Viola torna in Fiesole e annuncia: “Vi aspettiamo giovedì per una serata super”

Il Collettivo Autonomo Viola tornerà nella partita di Conference League giovedì. Il gruppo che si è sciolto una decina di anni fa tornerà per festeggiare i 50 anni del movimento Ultras a Firenze. Ecco il comunicato del CAV: “Giovedì 26 ottobre è il nostro giorno. In occasione della partita di Conference, si invitano tutte le persone che hanno partecipato, frequentato o anche solo ammirato e simpatizzato per il nostro glorioso Collettivo a unirsi a noi in questa splendida serata in Curva Fiesole, per rivedere e riabbracciare vecchi amici. Ci sarà il nostro storico striscione al vetro, bandiere e stendardi con il nostro mitico indiano e gli altri gruppi che ci accompagnavano in quel periodo”.

