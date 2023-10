Flachi non ha dubbi: ”Nzola e Beltran? Sono giocatori diversi e vanno alternati in base all’avversario”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno l’ex centravanti Francesco Flachi ha parlato del prossimo impegno della Fiorentina soffermandosi sul dualismo tra Nzola e Beltran:

Queste sono le partite che fanno la differenza, quelle che non si preparano da sole e quindi vanno lavorate. Una vittoria darebbe continuità e sicurezza, dipende tutto dai viola. Quest’anno il campionato mi sembra più equilibrato, penso che la Fiorentina possa rimanere dov’è adesso se non perde il ritmo. Nzola o Beltran? Hanno capacità diverse, dipende dall’avversario. La mentalità deve essere quella vincente in ogni situazione, si può sicuramente andare a creare problemi a tutti. Beltran in Nazionale a vuoto? Alla Nazionale si risponde sempre, punto. I giocatori che ne fanno parte possono lasciare qualcosa, bisogna accogliere gli aspetti positivi della questione. L’attaccante vive per il gol e se li fa li farà sempre, bisogna solo aspettare. Gonzalez invece è libero, si esprime finalmente al meglio.

