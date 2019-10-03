Il centrocampista Santamaria grande protagonista in Francia, Pradè studia il colpo per gennaio
Baptiste Santamaria, centrocampista classe 1995, è uno dei grandi protagonisti dell'ottimo inizio di stagione dell'Angers in Ligue 1. Sotto contratto fino a giugno 2022, il calciatore francese è finit...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2019 14:28
Baptiste Santamaria, centrocampista classe 1995, è uno dei grandi protagonisti dell'ottimo inizio di stagione dell'Angers in Ligue 1. Sotto contratto fino a giugno 2022, il calciatore francese è finito nel mirino della Fiorentina secondo quanto riporta Calciomercato.com