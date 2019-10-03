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Il centrocampista Santamaria grande protagonista in Francia, Pradè studia il colpo per gennaio

Baptiste Santamaria, centrocampista classe 1995, è uno dei grandi protagonisti dell'ottimo inizio di stagione dell'Angers in Ligue 1. Sotto contratto fino a giugno 2022, il calciatore francese è finit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2019 14:28
Il centrocampista Santamaria grande protagonista in Francia, Pradè studia il colpo per gennaio -
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Baptiste Santamaria, centrocampista classe 1995, è uno dei grandi protagonisti dell'ottimo inizio di stagione dell'Angers in Ligue 1. Sotto contratto fino a giugno 2022, il calciatore francese è finito nel mirino della Fiorentina secondo quanto riporta Calciomercato.com

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