Il centrocampista della Primavera, Gabriele Conti saluta la Fiorentina sui social: "Sei stata casa..."

Tra i tantissimi protagonisti della Fiorentina campione d'Italia della scorsa stagione che hanno salutato Firenze, anche Gabriele Conti si aggiunge alla lunga lista

Il centrocampista della Primavera, Gabriele Conti saluta la Fiorentina con un lungo ed emozionante post su Instagram.

Queste le sue parole: "Ci sono addi che non si possono preparare. Per me la Fiorentina è stata molto più di una maglia, è stata casa. Qui sono arrivato a sei anni con un sogno, qui sono cresciuto come calciatore e soprattutto, come ragazzo. Ho imparato il valore del sacrificio, della pazienza, delle sconfitte e delle vittorie. Quest'anno abbiamo chiuso il cerchio nel modo più bello, vincendo il campionato insieme a persone che, da compagni di squadra, sono diventati amici per la vita. Grazie ai miei compagni, ai mister, ai dirigenti, allo staff e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso. Porterò sempre con me tutto quello che questa maglia mi ha insegnato. Ora è tempo di una nuova sfida, ma le emozioni e i colori viola resteranno sempre una parte di me. Grazie di tutto Fiorentina".