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Il centrocampista della Primavera, Gabriele Conti saluta la Fiorentina sui social: "Sei stata casa..."

Tra i tantissimi protagonisti della Fiorentina campione d'Italia della scorsa stagione che hanno salutato Firenze, anche Gabriele Conti si aggiunge alla lunga lista

A cura di Andrea Gemignani
05 agosto 2026 17:02
Il centrocampista della Primavera, Gabriele Conti saluta la Fiorentina sui social: "Sei stata casa..." -
Acf Fiorentina
Conti
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Il centrocampista della Primavera, Gabriele Conti saluta la Fiorentina con un lungo ed emozionante post su Instagram.

Queste le sue parole: "Ci sono addi che non si possono preparare. Per me la Fiorentina è stata molto più di una maglia, è stata casa. Qui sono arrivato a sei anni con un sogno, qui sono cresciuto come calciatore e soprattutto, come ragazzo. Ho imparato il valore del sacrificio, della pazienza, delle sconfitte e delle vittorie. Quest'anno abbiamo chiuso il cerchio nel modo più bello, vincendo il campionato insieme a persone che, da compagni di squadra, sono diventati amici per la vita. Grazie ai miei compagni, ai mister, ai dirigenti, allo staff e a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso. Porterò sempre con me tutto quello che questa maglia mi ha insegnato. Ora è tempo di una nuova sfida, ma le emozioni e i colori viola resteranno sempre una parte di me. Grazie di tutto Fiorentina".

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