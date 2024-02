Il calendario sorride alla Fiorentina: Frosinone tra 9 giorni, poi derby e infine la Lazio

Il rovinoso finale del Via Del Mare consegna una Fiorentina in crisi di risultati e gioco, con la classifica che potrebbe farsi buia. Proprio per questo serve ricaricare le batterie e concentrarsi sulle prossime sfide. Il calendario in questo senso può dare una mano, con il Frosinone che arriverà al Franchi tra 9 giorni. Poi ci sarà il derby con l’Empoli, e infine la Lazio a chiudere un febbraio che deve essere diverso rispetto al disastroso gennaio. Poi ci saranno marzo e aprile, con gli impegni nelle coppe, e le sfide alle big. I mesi dove si capirà cosa ne sarà della stagione viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

