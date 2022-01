Dopo due squalifiche e due giocatori positivi al COVID, il Cagliari perde un altro giocatore. Trattasi di Lykogiannis, inizialmente convocato per il match contro il Sassuolo. Per Lykogiannis si tratta comunque di un problema gastrointestinale, che esula quindi dalla questione covid. Le possibilità che possa recuperare ci sono, ma il Cagliari deve fare in fretta perchè le assenze sono tante

