Il Bologna blocca il Sassuolo, la squadra di De Zerbi fallisce il sorpasso alla Fiorentina

Finisce 2-2 il derby dell'Emilia tra Sassuolo e Bologna nell'anticipo dell'ora di pranzo. Partita spumeggiante al Mapei Stadium con i rossoblù in vantaggio dopo 84'' con un destro all'incrocio di Pala...

Finisce 2-2 il derby dell'Emilia tra Sassuolo e Bologna nell'anticipo dell'ora di pranzo. Partita spumeggiante al Mapei Stadium con i rossoblù in vantaggio dopo 84'' con un destro all'incrocio di Palacio. Altrettanto bello il pareggio di Marlon al 17' con un bolide da venticinque metri all'angolino dopo un palo colpito da Santander e un'occasione fallita da Di Francesco.. Nella ripresa prima Mbaye (56') e infine il pari di Boateng su rigore (85').

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