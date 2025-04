Il Betis ieri ha battuto 5-1 il Valladolid. Al centro sportivo appare uno striscione per la Fiorentina

Si è giocata ieri sera la partita tra Betis e Real Valladolid, con la Liga che ha anticipato la partita degli andalusi che adesso avranno una settimana per preparare le delicata semifinale contro la Fiorentina. Il Betis ieri ha vinto per 5-1 contro un Real Valladolid ormai sempre più ultimo in classifica e con appena 16 punti fatti in 33 partite, dando continuità così al grande momento di forma che va avanti da Febbraio.

La squadra di Pellegrini si è portata così al 5° posto che vale la Champions League, ma ha una partita in più del Villareal attualmente 6° a 2 punti dal Betis. Andalusi che però hanno già la testa alla Fiorentina visto anche uno striscione apparso nel centro sportivo di dei biancoverdi che recita “Sigamos haciendo felices a los Beticos, A por la Fiorentina!. Che tradotto significa qualcosa di simile a “battiamo la Fiorentina e continuiamo a fare felici i tifosi del Betis”