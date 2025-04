Il Betis dovrà pensare anche alla Liga perché è a 3 punti dalla Champions. Ha un calendario facile

La Fiorentina ha eliminato il Celje dalla Conference League e si è così guadagnato il passaggio del turno alle semifinali di Conference League dove affronterà il Betis. La squadra di Siviglia ha svoltato dopo il mercato di Gennaio mettendo insieme un filotto di risultati che l’ha portata ad occupare la sesta posizione in campionato alle spalle del Villareal.

Ma i risultati di ieri hanno sancito che quest’anno oltre all’Inghilterra sarà la Spagna ad avere 5 squadre qualificate alla prossima Champions League, di conseguenza per il Betis si aprono nuovi scenari dato che adesso è solamente a -3 punti da un piazzamento in Champions League. Va detto che il Villareal ha una partita in meno dunque può allungare sulla squadra di Siviglia, ma è anche vero che sicuramente qualche pensiero in più sul campionato il Betis lo farà.

E questo magari può aiutare la Fiorentina che a sua volta sarà impegnata a guadagnarsi un posto in Europa per la prossima stagione, quello che non aiuterà sarà il calendario del Betis. Infatti la squadra di Pellegrini prima di affrontare la fiorentina nella gara di andata se la dovrà vedere con il Real Valladolid, ultimissimo con appena 16 punti. Mentre prima del ritorno affronterà l’Espanyol 15esimo e ormai ad un passo dalla salvezza.

La Fiorentina invece tra le due sfide avrà un vero e proprio scontro diretto all’Olimpico contro la Roma, una match che sicuramente porterà via molte energie.