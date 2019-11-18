Il Barcellona ha messo gli occhi su Milenkovic. Pronti 45 milioni per il difensore viola
Il Barcellona ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic e secondo quanto scrive La Nazione il club spagnolo è pronto ad offrire per il giovane talento viola circa 45 milioni. La Fiorentina però non vuol...
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2019 09:50
Il Barcellona ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic e secondo quanto scrive La Nazione il club spagnolo è pronto ad offrire per il giovane talento viola circa 45 milioni. La Fiorentina però non vuole privarsi del suo pilastro difensivo.