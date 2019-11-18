Il Barcellona ha messo gli occhi su Milenkovic. Pronti 45 milioni per il difensore viola

Il Barcellona ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic e secondo quanto scrive La Nazione il club spagnolo è pronto ad offrire per il giovane talento viola circa 45 milioni. La Fiorentina però non vuol...

A cura di Redazione Labaroviola 18 novembre 2019 09:50

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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