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Il Barcellona ha messo gli occhi su Milenkovic. Pronti 45 milioni per il difensore viola

Il Barcellona ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic e secondo quanto scrive La Nazione il club spagnolo è pronto ad offrire per il giovane talento viola circa 45 milioni. La Fiorentina però non vuol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2019 09:50
Il Barcellona ha messo gli occhi su Milenkovic. Pronti 45 milioni per il difensore viola - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Barcellona ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic e secondo quanto scrive La Nazione il club spagnolo è pronto ad offrire per il giovane talento viola circa 45 milioni. La Fiorentina però non vuole privarsi del suo pilastro difensivo.

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