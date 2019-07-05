Il 16 luglio la Fiorentina riceverà il Premio Pegaso per lo sport in memoria di Davide Astori
Il 16 luglio nella Sala Pegaso della Presidenza della Regione Toscana alla Fiorentina verrà consegnato in occasione della presentazione del documentario "Coverciano: prosa e poesia del calcio. Viaggio...
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2019 23:44
Il 16 luglio nella Sala Pegaso della Presidenza della Regione Toscana alla Fiorentina verrà consegnato in occasione della presentazione del documentario "Coverciano: prosa e poesia del calcio. Viaggio nella casa degli azzurri, eccellenza toscana nel mondo" il riconoscimento speciale Pegaso per lo sport 2018 in memoria dell'eterno capitano viola Davide Astori.
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