Il 10 del dopo Messi, l'Argentina si interroga. Dibu Martinez sicuro: "Il favorito è Nico Paz"

Mentre cresce il dibattito sul futuro numero 10 dell'Argentina, il Dibu Martinez prende posizione

Leo Messi si prepara a salutare l'Albiceleste nella sfida contro il Benin, nella cornice del Monumental di Buenos Aires, davanti a ben 80mila persone. Nel frattempo, non sono mancate le riflessioni su chi erediterà la pesantissima maglia numero 10, con Nico Paz e Franco Mastantuono tra i principali candidati. Anche i senatori dello spogliatoio hanno espresso il proprio parere su un tema particolarmente sentito, capace di generare ansia e agitazione in tutta l'Argentina.



Un ulteriore segnale è arrivato dopo il 7-0 contro il Burkina Faso, quando, in zona mista, Emiliano Martinez ha risposto alla domanda su chi potrà vestire la maglia numero 10. Il portiere della Selección ha voluto così esprimere il proprio parere ai microfoni di TNT Sports Argentina: "Il favorito è Nico Paz, ma diversi ragazzi la meriterebbero".



Il Dibu aveva già lanciato un messaggio sui social, commentando il post del centrocampista del Como con la maglia dell'Albiceleste. Una provocazione che oggi trova conferma: "Il nuovo numero 10?", aveva scritto Martinez, dando il via a una lunga lista di commenti da parte dei tifosi argentini, pronti ad affidargli questa investitura. "Ahora te toca seguir la historia": sembrerebbe essere questa la volontà di una buona fetta di supporters, che si avviano verso la chiusura di un capitolo dal già inconfondibile sapore nostalgico.