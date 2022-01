Ikoné verso una maglia da titolare contro il Napoli in Coppa Italia: serve la sua freschezza

Fin dal suo arrivo Ikoné ha lavorato a testa bassa cercando di capire da subito le richieste del nuovo allenatore. I quattro termini base per integrarsi nella filosofia tattica di Italiano glieli ha spiegati lo stesso allenatore. Quel che è certo è che sulle fasce, adesso la sua è una candidatura importante, anche per permettere a Callejon di spazzarsi via di dosso le tossine della pessima prestazione sfoderata a Torino. Contro il Napoli servirà freschezza sulle corsie laterali e il francese non aspetta altro se non provare a cogliere di sorpresa gli avversari. Lo scrive il Corriere dello Sport.

