Ikonè trattenuto e riconfermato, se continua così sarà il vero rinforzo di gennaio 

Non solo Belotti. La gara di ieri ha sancito anche la rinascita di Jonathan Ikonè. Ha vissuto un mese di gennaio travagliato. Messo in discussione, dato per partente, trattenuto e poi riconfermato. Adesso è pronto a sbocciare, finalmente. Sfruttando anche l’onda di entusiasmo portata dal “Gallo” Bellotti all’attacco della Fiorentina. Se continua così, Ikonè potrà diventare il vero rinforzo di gennaio di questa Fiorentina. Un assist e un gol, impresa mai riuscita in Serie A. Il francese ha spaccato subito la partita, facendo ruggire il Franchi in ansia per l’avvio spumeggiante (e promettente) del Frosinone. Ikonè sta rinascendo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

