Ikoné torna titolare contro la Lazio per riscattare l’anno scorso e per guadagnarsi la permanenza in viola

Come riportato dal Corriere dello sport Ikoné stasera torna titolare dopo la panchina di Empoli e lo fa contro la Lazio contro cui l’anno scorso si divoró due occasioni gigantesche davanti al portiere biancoceleste, come ad esempio, il pessimo tentativo in tuffo di far gol che fece il giro dei social. La Lazio poteva essere nel destino dell’esterno francese visto che, a gennaio, spesso si è parlato di un possibile accostamento che scatenò tanti rumors nell’ambiente viola. Ikoné, stasera, si gioca tanto, tra cui l’eventuale conferma per la prossima stagione,dato che non è per niente incedibile e,che se continuasse con questo livello di prestazioni potrebbe lasciare la Fiorentina in estate.