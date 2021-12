Ikoné primo colpo invernale della Fiorentina, Italiano vuole averlo subito a disposizione

Ieri Rocco Commisso ha ricordato in una nota ufficiale sui canali della Fiorentina di aver investito già molto, 314 milioni in 30 mesi. Altri acquisti però arriveranno per i viola. Il primo nome? Jonathan Ikoné, arriverà a Firenze per 15-20 milioni di euro, da limare alcuni dettagli. Italiano spera di averlo a disposizione appena riprenderanno gli allenamenti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

