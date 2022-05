Ikonè onesto: “Dopo le prime gare giocate male ero incazz***. Devo tirare di più in porta per migliorare”

Il giocatore della Fiorentina Ikonè ha parlato ai microfoni di Eurosport. Queste le sue parole sull’ambientamento e come migliorare:

“Primi mesi difficili? E’ normale. Sono sempre più complicati. La lingua, il contesto…Tutto cambia. ne ero consapevole. Ma io sono uno che combatte e intendo lottare per superarli. Ero incazzato (testuale ndr) dopo alcune brutte prestazioni fatte all’inizio. Come tornare decisivo? Penso che dovrei tentare di più il tiro in porta. Spesso cerco di saltare l’ultimo giocatore prima di tirare, mentre a volte non è necessario. Penso che questo progresso ci sarà”.

SABATINI PARLA DI ITALIANO E PIOLI