Ikoné, Italiano vuole convocarlo già per l’Udinese: oggi finirà le visite poi tampone e allenamento

Jonathan Ikoné sarà al centro sportivo per iniziare la nuova avventura e integrarsi prima possibile con i nuovi compagni e negli schemi del tecnico. L’esterno francese blindato per 5 anni e preso a titolo definitivo dal Lille per 15 milioni comprensivi di bonus più il 15% sulla futura rivendita, andrà ad arricchire il parco offensivo della Fiorentina che, non è più un mistero punta decisa a tornare in Europa: completerà oggi le visite poi con il resto della squadra farà come da protocollo il tampone prima di sostenere il primo allenamento. Il tecnico viola confida di convocare l’esterno dal dribbling ubriacante già per la prima partita del 2022, il 6 gennaio al Franchi contro l’Udinese. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, AGUSTIN ALVAREZ, LA FIORENTINA VUOLE BRUCIARE LA CONCORRENZA E PRENDERLO SUBITO