Ikone: "Importante non sbagliare i primi 15 minuti. Se partiamo forte, possiamo fare una grande gara"
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'esterno offensivo della Fiorentina, Jonathan Ikone, ha così parlato prima della sfida contro il Lask: "Dobbiamo iniziare subito forte perché in queste prime pa...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2024 18:25
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'esterno offensivo della Fiorentina, Jonathan Ikone, ha così parlato prima della sfida contro il Lask: "Dobbiamo iniziare subito forte perché in queste prime partite di Conference League spesso abbiamo sbagliato i primi 15 minuti. Se iniziamo forte possiamo fare un grande match".
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