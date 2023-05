Ikoné: “Ho scelto la Fiorentina guardando le partite. Se vinciamo una Coppa va bene”

Jonathan Ikoné ha così parlato ai microfoni de L’Equipe questa mattina:

Oggi la finale, scelta giusta la Fiorentina?

E’ una scelta che avevo fatto guardando le partite della Fiorentina, avevo visto che era una squadra alla ricerca di qualcosa nel gioco, ambiziosa da questo punto di vista, avevo immaginato come avrei potuto migliorare lì. Che funzioni o no, l’importante è aver sentito qualcosa, così, non ho nessun rimpianto. Io, avevo avuto un presentimento, se non mi fossi lanciato, nessuno l’avrebbe fatto al mio posto.

Cosa succederà in caso di vittoria?

Se vinceremo entrambe le Coppa sarà una cosa enorme. Se ne vinceremo una, va bene. Se torniamo a casa senza niente, avremo comunque dato tutto. Italiano utilizza molte tattiche e sessioni video e sai sempre cosa ti aspetta, sei avvertito, pur avendo la libertà di improvvisare palla al piede. Questo vale per tutti gli allenatori in Serie A, perché tutti i terzini sinistri che incontro sanno cosa farò.

Cosa è cambiato rispetto al Lille?

Stavo giocando al numero 10. A Firenze, sono per lo più ala destra, mi ero già evoluto in questa posizione da giovane. A volte si gioca in 4-2-3-1 ma il numero 10 in Italia è un centrocampista, quindi sono meno portato a giocarci. La cosa più differenze sono i lanci in profondità, prima mi piaceva avere la palla tra i piedi, cosa che ho dovuto variare. La seconda cosa è il numero delle gare, qui si gioca e si corre più che in Francia.

La tua scelta è caduta sul gioco della Fiorentina, ma hai perso la visibilità.