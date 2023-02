Ikoné: “Fiorentina gruppo unito, vogliamo vincere qualcosa insieme. Italiano? Mi chiede di portare a termine le azioni”

Intervistato dai canali social della Fiorentina, l’attaccante gigliato Jonathan Ikoné ha fatto il punto del suo primo anno e mezzo in maglia viola. Ecco le sue parole: “Piazza Santo Spirito è piccola e accogliente, per questo mi ricorda Bondy, anche se mi mancano i miei amici d’infanzia. Nel mio paese natale ho imparato tante cose, all’inizio è stata dura, non avevamo nulla, adesso invece abbiamo qualcosa in più”.

Riguardo i suoi punti di riferimento: “La figura che più mi ha fatto crescere è stata quella di mio padre, è grazie a lui se ho iniziato a giocare a calcio. La seconda persona è stata il mio allenatore, il padre di Mbappè, è lui che mi ha insegnato tutto durante gli allenamenti ed è grazie a lui se sono arrivato qui”.

Sul suo amico Mbappè: “Kylian ha disputato un ottimo mondiale, se dovessi chiamarlo ora gli direi che senza dubbio il prossimo mondiale lo vincerà la Francia”.

Parole anche sul suo adattamento a Firenze: “All’inizio è stato difficile perché stavo cambiando lingua e paese e ho faticato un po’ ad abituarmi. Fortunatamente però i miei compagni mi hanno accolto bene, ho potuto imparare velocemente sia l’italiano che le basi del calcio. Questo mi ha aiutato a progredire e migliorare”.

Chiosa finale sugli obiettivi suoi e della squadra: “Mi sento bene, meglio di quando sono arrivato. Il mister mi chiede di avere più controllo quando sono uno contro uno e di portare a termine le azioni. Spero di riuscire ad accontentarlo. Il mio obbiettivo è di aiutare la squadra a risalire in classifica e a concludere bene il girone di ritorno. Penso che abbiamo un gruppo felice, che si diverte a giocare insieme. Mi auguro che insieme vinceremo qualcosa”.

MOVIOLA CORRIERE DELLO SPORT