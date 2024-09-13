Ikonè e la compagna aspettano un bambino? Foto postata ora ma il figlio è già nato da quasi un mese

Sembrava un post per annunciare il periodo di gravidanza della compagna, ma il figlio di Ikonè è nato da oltre un mese

Ieri, Jonathan Ikoné ha pubblicato sui propri canali social alcune foto per annunciare la gravidanza della sua compagna e l'attesa di un figlio. Tuttavia, è emerso che il bambino sarebbe in realtà nato già da oltre un mese.

L'annuncio di Ikone

https://www.labaroviola.com/jorko-ikone-annuncia-su-instagram-che-sta-per-diventare-padre-baby-zaion-coming-soon/268001/