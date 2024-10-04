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Ikoné dopo la vittoria sul New Saints: "Tre punti importanti, orgoglioso della squadra"

Anche Jonathan Ikoné, non certo tra i più brillanti in campo ieri nella sfida di Conference League contro i New Saints, ha commentato la prestazione e la vittoria della Fiorentina attraverso i suoi so...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2024 14:30
Ikoné dopo la vittoria sul New Saints: "Tre punti importanti, orgoglioso della squadra" -
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Anche Jonathan Ikoné, non certo tra i più brillanti in campo ieri nella sfida di Conference League contro i New Saints, ha commentato la prestazione e la vittoria della Fiorentina attraverso i suoi social: "Tre punti importanti, sono orgoglioso della squadra" il pensiero del francese attraverso il suo profilo Instagram.

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