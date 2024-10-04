Ikoné dopo la vittoria sul New Saints: "Tre punti importanti, orgoglioso della squadra"

Anche Jonathan Ikoné, non certo tra i più brillanti in campo ieri nella sfida di Conference League contro i New Saints, ha commentato la prestazione e la vittoria della Fiorentina attraverso i suoi so...

Anche Jonathan Ikoné, non certo tra i più brillanti in campo ieri nella sfida di Conference League contro i New Saints, ha commentato la prestazione e la vittoria della Fiorentina attraverso i suoi social: "Tre punti importanti, sono orgoglioso della squadra" il pensiero del francese attraverso il suo profilo Instagram.

FRANCHI SOLD OUT CONTRO IL MILAN

https://www.labaroviola.com/ennesima-prova-damore-dei-tifosi-della-fiorentina-franchi-sold-out-contro-il-milan/270921/