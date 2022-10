Igor: “Stasera la gara più importante dopo il ritorno con il Twente. Abbiamo lavorato bene”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore della Fiorentina Igor ha così presentato la sfida contro gli Hearts: “Penso che dopo la gara di ritorno contro il Twente quella di stasera è la partita più importante di tutte. Abbiamo lavorato bene in questi ultimi due, tre giorni. Sappiamo che la squadra scozzese è molto forte fisicamente e che anche per loro è un confronto importante. Noi abbiamo preparato bene questa partita e la cosa più importante è la qualità in campo”.