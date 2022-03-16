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Igor si é preso la Fiorentina: nelle ultime 8, in coppia con Milenkovic, presi solo 6 gol

Italiano ha fatto un lavoro straordinario con Igor, prima l'ha alternato a Quarta poi il brasiliano ha risposto con una grande qualità

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2022 09:01
Igor si é preso la Fiorentina: nelle ultime 8, in coppia con Milenkovic, presi solo 6 gol - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Possibile che la Fiorentina abbia una media punti addirittura meglio dell’epoca Vlahovic. Come ha fatto Italiano? Registrando il reparto arretrato. Non é un caso che da qualche settimana ormai la coppia di centrali sia formata da Milenkovic e Igor. Il primo considerato sempre titolare inamovibile. L’operazione del tecnico sul brasiliano é stata perfetta. Ha atteso che apprendesse a pieno i movimenti del suo gioco. Igor ha risposto con grande qualità. Solo 6 gol subiti nelle ultime 8 gare con la coppia di centrali. Lo scrive Repubblica

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