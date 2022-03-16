Igor si é preso la Fiorentina: nelle ultime 8, in coppia con Milenkovic, presi solo 6 gol

Italiano ha fatto un lavoro straordinario con Igor, prima l'ha alternato a Quarta poi il brasiliano ha risposto con una grande qualità

Possibile che la Fiorentina abbia una media punti addirittura meglio dell’epoca Vlahovic. Come ha fatto Italiano? Registrando il reparto arretrato. Non é un caso che da qualche settimana ormai la coppia di centrali sia formata da Milenkovic e Igor. Il primo considerato sempre titolare inamovibile. L’operazione del tecnico sul brasiliano é stata perfetta. Ha atteso che apprendesse a pieno i movimenti del suo gioco. Igor ha risposto con grande qualità. Solo 6 gol subiti nelle ultime 8 gare con la coppia di centrali. Lo scrive Repubblica.

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