Igor-Milenkovic il muro della Fiorentina per limitare Abraham: vietato lasciare buchi

Stasera per Fiorentina-Roma la differenza potrebbero farla Igor e Milenkovic, la coppia dietro, con i due chiamati a stare vicini per tarpare le ali ad Abraham. Sarà fondamentale non lasciare buchi e tagliare fuori il centravanti inglese. Lo scrive il Corriere dello Sport.

