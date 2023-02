Ignoranza dei tifosi della Juventus, accolgono Fiorentina con cori razzisti ed insulti: “Pezzi di merda”

Tifo accesso davanti all’Allianz Stadium prima di Juventus-Fiorentina, in programma alle 18. Numerosi i cori degli ultras bianconeri presenti (“La Juve siamo noi”) e tanti gli striscioni (“Insieme per tornare grandi”). Calda l’accoglienza per il pullman della Juventus, insulti invece all’arrivo del pullman della Fiorentina. A riportarlo è Calciomercato.com

FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA CONTRO LA JUVENTUS