L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha parlato della sconfitta dei partenopei contro la viola ai microfoni di Piùenne: “Purtroppo – il suo commento – in questo momento ci manca tutto: stabilità, voglia, cattiveria. Avete visto la Fiorentina? Andava al triplo rispetto a noi. Gattuso continua a dire che dobbiamo essere più cattivi, ma io dopo aver visto quel bambino piangere per la sconfitta mi sarei mangiato tutti in campo”.