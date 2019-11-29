Idea Bonaventura per la Fiorentina. Il rossonero andrà in scadenza di contratto

Il contratto di Giacomo Bonaventura è in scadenza con il Milan e il rinnovo non è cosi tanto scontato. Nessun incontro tra Raiola e i rossoneri come preludio ad un addio? Il classe '89, secondo quanto...

Il contratto di Giacomo Bonaventura è in scadenza con il Milan e il rinnovo non è cosi tanto scontato. Nessun incontro tra Raiola e i rossoneri come preludio ad un addio? Il classe '89, secondo quanto scrive La Nazione, si sta guardando attorno e anche la Fiorentina è una piazza che potrebbe restituirgli stimoli e ambizioni. Operazione, ovviamente, che sarebbe a costo zero. Ci sarebbe l'ostacolo dell'ingaggio da garantire a Bonaventura (circa due milioni di euro a stagione) e le commissioni al suo procuratore. Sarebbe inoltre anche un ritorno di fiamma per Bonaventura, dato che la Fiorentina lo cercò prima del suo approdo al Milan.