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Ibrahimovic ora può rinnovare. Il ds dei Galaxy apre: "Decideremo il futuro, da persone adulte"

Come riporta il sito calciomercato.com,Intervistato da ESPN il general manager dei Los Anglese Galaxy Dennis te Kloese ha aperto alla possibilità di un rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic: "Ho...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2019 15:56
Ibrahimovic ora può rinnovare. Il ds dei Galaxy apre: "Decideremo il futuro, da persone adulte" -
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Come riporta il sito calciomercato.com,
Intervistato da ESPN il general manager dei Los Anglese Galaxy Dennis te Kloese ha aperto alla possibilità di un rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic: "Ho un accordo con lui per parlare del futuro. Decideremo insieme, da persone adulte".

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