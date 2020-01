Scena bizzarra quella accaduta al minuto 93 a Bologna, proprio in occasione della punizione vincente di Orsolini. Il portiere della Fiorentina Dragowski aveva messa in barriera due giocatori, Venuti e Benassi, ma dalla panchina Iachini ha urlato di togliere Benassi per metterlo al limite dell’area. Il portiere viola ha dovuto ubbidire al tecnico e alle sue urla nonostante fosse visibilmente contrariato e sbalordito dalla scelta costretto a mettere un solo uomo in barriera. Scelta poi rivelatasi fatale. Infatti l’allenatore della Fiorentina pensava che la punizione fosse di seconda, motivo per cui lo ha fatto anche protestare vivacemente a fine partita. Ma il regolamento non indica la punizione di seconda in quel caso.