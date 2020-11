CorFio, Iachini studia il 3-4-2-1 con Ribery-Callejon alle spalle di Kouame. In difesa…

Negli ultimi due allenamenti Iachini ha provato una nuova soluzione: un 3-4-2-1 con lo spagnolo e FR7 alle spalle di Kouame. L’ipotesi, quindi, esiste. Ma non è l’unica. Di certo l’ex Napoli non giocherà sulla fascia. Lo spagnolo comunque si gioca una maglia con Bonaventura. Per il resto pochi dubbi. Quarta sostituirà Pezzella, mentre sulle due corsie ci saranno Lirola e Biraghi. A far la differenza però come sempre sarà l’atteggiamento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

