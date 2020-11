Iachini: “Sepe migliore in campo, nulla da rimproverare. Se la società mi manda via…”

L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

“Siamo ripartiti molto bene questo campionato. Abbiamo perso punti per strada per colpa di Covid e infortuni. Oggi non ho nulla da rimproverare alla mia squadra questa sera, non abbiamo avuto giocate. Sepe migliore in campo significa che abbiamo avuto occasioni, potevamo sfruttare meglio alcune occasioni. Partita di impegno e spirito.

Cerco di essere più tranquillo e lucido possibile. Ha dato fastidio la voce che la squadra non è con l’allenatore. Stavamo lavorando a qualcosa di diverso tatticamente ma putroppo si è fermato Callejon. Siamo destinati a fare sempre meglio.

Ho un ottimo rapporto con la società, sono stato orgoglioso di allenare la Fiorentina. Lo scorso anno abbiamo raggiunto l’obiettivo. Se la società deciderà di non continuare con me sarò tranquillo. Sono molto fiducioso sul fatto che possiamo fare sempre meglio.

La partenza di Chiesa non può essere un alibi per niente e per nessuno. Siamo una delle squadre che tira di più in porta, ma stiamo lavorando anche per migliorare l’ultimo passaggio. Ripeto, lo scorso anno ho tirato la Fiorentina fuori dai problemi. Nella partite finale del campionato scorso siamo stati la miglior difesa, dobbiamo tornare su quei livello” conclude Iachini.

