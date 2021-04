Iachini sabato incontra il Sassuolo. La squadra nelle quale riassaporò la serie A

La Repubblica Firenze, si concentra sul ritorno di Beppe Iachini contro il Sassuolo. Per il tecnico marchigiano, sarà un tuffo nel passato. Sulla panchina degli emiliani arrivò a fine novembre 2017, dopo un anno di inattività. Ci furono anche risultati di prestigio, come quello contro l’Inter. La stagione si concluse con la salvezza a due giornate dalla fine del campionato.

La chiamata venne fatta per sostituire Bucchi. In quella sua esperienza con il Sassuolo, arrivò undicesimo con 43 punti in classifica. Nonostante tutto, la conferma non avvenne. Al suo posto fu chiamato De Zerbi. La sua media punti sarà di 1.33 a partita. Dato che verrà migliorato a Firenze, con un media di 1.52 (32 punti in 21 gare).

