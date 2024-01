Iachini rammenta: ”Belotti? Io il primo a renderlo un nove puro ai tempi di Palermo”

Andrea Belotti si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina.

Su di lui, ai microfoni di Lady Radio, è intervenuto Beppe Iachini. L’ex allenatore, sia della Fiorentina che di Belotti, ha parlato del rendimento del suo ex centravanti:

”Conosco molto bene Belotti, l’ho reso un attaccante vero al Palermo. Come ragazzo è un giocatore esemplare, un grande professionista. Non so come sta dal punto di vista fisico, ma sono sicuro che farà sicuramente bene alla Fiorentina.”

L’AGENTE DI NZOLA E’ A MILANO