Iachini: "Pioli un amico, Fiorentina unita e organizzata. I viola dedicheranno ad Astori un eventuale risultato stagionale.."

Abbiamo una partita importante per trovare una buona prestazione e fare risultato. Ora dobbiamo recuperare le energie spese in queste due partite e poi valuterò.

Le parole di Beppe Iachini, storico ex viola e attuale allenatore del Sassuolo:

"Abbiamo una partita importante per trovare una buona prestazione e fare risultato. Ora dobbiamo recuperare le energie spese in queste due partite e poi valuterò. Affrontiamo una squadra forte e Pioli è un amico, ha preparato bene questo gruppo e ci vorrà una partita di spessore da parte di tutta la squadra. I viola hanno molto tecnica e quando affronti certe squadre devi essere concentrato su ogni dettaglio. Per loro con la Lazio era importante ma per noi era vitale, uno scontro indiretto vinto in trasferta. Dobbiamo onorare al meglio questa partita davanti ai nostri tifosi. Sulla Fiorentina: “Tanti risultati di fila senza organizzazione e mentalità non li avrebbero mai fatti. Allo stesso tempo il lutto di Astori gli ha dato più compattezza ed ha trasmesso energie all’ambiente. Vogliono dedicargli un eventuale risultato in stagione”.