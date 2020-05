Se il campionato finirà definitivamente la Fiorentina, sarà ancora allenata da Beppe Iachini, restano alte le possibilità che sia lui ad allenare la Fiorentina il prossimo anno anche in caso di ripresa a meno che non ci sia una crisi di risultati. Iachini non è mai stato un ripiego per Commisso, lui ha fiducia nell’allenatore marchigiano. Lo riporta La Nazione.